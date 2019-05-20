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İstanbul’da büyük soygun: Kilolarca altını alıp kaçtılar

İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü kesen silahlı 5 kişi, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.

11:14 -
Haberler Gündem

Olay Kumkapı’da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 4 kilo altını taşıyan 2 kuyumcu kuryesini bulunduğu aracın önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 4 kilo altını aldı.

DHA

Arbede sırasında silahın kabzasıyla başına vurulan bir kişi yaralandı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 11:40 20.05.2019
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