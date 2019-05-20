İstanbul’da büyük soygun: Kilolarca altını alıp kaçtılar

Olay Kumkapı’da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 4 kilo altını taşıyan 2 kuyumcu kuryesini bulunduğu aracın önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 4 kilo altını aldı.
Arbede sırasında silahın kabzasıyla başına vurulan bir kişi yaralandı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.