İstanbul’da çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı

Kaza saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı.

İLGİLİ HABER Polis kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

İKİ POLİS YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı.

İLGİLİ HABER Mardin'den acı haber: Özel harekat şube müdürü şehit oldu

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi. DHA