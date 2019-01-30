İstanbul’da ‘cinsel gücü arttırıcı çikolata’ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Esenyurt'ta bir depoda sağlığa zararlı ve yasaklı cinsel gücü artırıcı çikolata ve kimyasal madde bulunduğu ihbarını aldı. Söz konusu depoya 25 Ocak'ta baskın yapıp arama yapan ekipler, 256 bin 520 adet cinsel gücü arttırıcı çikolata içerikli gıda takviyesi, yarım kiloya yakın ilaç tedavisi olarak gösterilen toz madde, ele geçirilen kimyasal maddelerin ambalajı için kullanıma hazır 1 milyona yakın etiket, karton kutular ve bandrol ele geçirdi. Aramalarda ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira tutarında olduğu öğrenildi.

ETKEN MADDE HİNDİSTAN'DAN

Ele geçirilen uyuşturucuların, “Viagra” ve benzeri ilaçların da etken maddesi olan Sildenafil Sitrat kullanılarak üretildiği belirtildi. Ancak “soğuk zincirle” üretim alanına götürülmesi gereken etken maddenin kaçak olarak ülkemize sokulduğu öne sürüldü. Toz halindeki Sildenafil Sitrat'ın, soğutucu araçlar kullanılmadan, sağlıksız koşullarda Hindistan'dan getirildiği belirtildi. Üretimin de sağlıksız koşullarda yapıldığı belirtildi.

İnsan sağlığı hiçe sayılarak üretim yapılan işyerine düzenlenen baskında 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.