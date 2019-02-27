İstanbul’da çöpte kadın bacakları bulundu | Son dakika haberleri

Kadıköy Acıbadem'de öğle saatlerinde kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde halıya sarılı halde bir bacak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası bir bacak daha buldu.

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu öğrenilen bacakların bulunduğu konteyner ile çevrede güvenlik önlemi alan olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çöp konteynerinde bulunan bacaklar, daha sonra cenaze aracına konarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.