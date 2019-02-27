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İstanbul’da çöpte kadın bacakları bulundu | Son dakika haberleri

Sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılında öldürülüp, cesedi parçalanmış halde çöpte bulunan Münevver Karabulut cinayetinin bir benzeri daha yaşandı. İstanbul Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya sarılı halde iki bacak bulundu. Bir kadına ait olduğu öğrenilen uzuvlar adli tıp kurumuna götürüldü. Öte yandan başlatılan soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı.

12:02 -
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Kadıköy Acıbadem'de öğle saatlerinde kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde halıya sarılı halde bir bacak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası bir bacak daha buldu.

DHA

Henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu öğrenilen bacakların bulunduğu konteyner ile çevrede güvenlik önlemi alan olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Çöp konteynerinde bulunan bacaklar, daha sonra cenaze aracına konarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

DHA

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Son güncelleme: android-time 15:53 27.02.2019
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