İstanbul’da Cumhur İttifakı mitingi

Mitingde Yıldırım’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yaptı. Şu anda da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşmasını yapıyor..

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“AK Parti’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı’na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı’dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.

İnşallah 1 Nisan’dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız.

Yassıada’nın açılışını seçimden sonra yapacağız. Hedefimiz İstanbul’da otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmak.

Atatürk Kültür Merkezi’ni kısa bir zamanda bitireceğiz.”

BAHÇELİ: HİÇ KİMSE KÜRT KARDEŞLERİMİN ÜZERİNDEN HESAP YAPMASIN

Mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, Zillet İttifakı olarak isimlendirdiği rakiplerine mesajlar gönderdi. Bahçeli şunları kaydetti:

“Hiç kimse İstanbul’daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin.

Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir.

CHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu’nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı’nda buluşalım. 31 Mart’ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

Helalleşme arzusu taşıdığım İP’e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı’nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

İstanbul’da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir.

İstanbul’da PKK’ya geçit yoktur, İstanbul’da FETÖ’ye müsamaha yoktur.

1 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye’nin kuyusunu kazanlara 31 Mart’ta izin ve icazet asla verilmemelidir.

Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.”

YILDIRIM: ‘İSTANBUL ULAŞIMI EĞLENCEYE DÖNECEK’ DEDİ

Cumhur İttifakı’nın Yenikapı mitinginde ilk konuşmayı AKP İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım şunları kaydetti:

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, şehirdeki trafik sorununu çözeceklerini belirterek, “İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Planlarımız projelerimiz hazır” diye konuştu.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından ilk görüştüğü liderin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için milli karar, cumhur için istikrar diyen Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu ittifakı cumhurun geleceği için devam ettirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu birlik beraberlik bizde olduğu müddetçe İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Allah'ın izniyle 1994'te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da İstanbul'u dünyanın yıldızı yapacağız” şeklinde konuştu.

‘ETRAFTA TERÖR VARSA SAVAŞ VAR ŞİDDET VAR’

Türkiye'ye yönelik saldırıları vurgulayan Yıldırım, “Etrafta terör var, savaş var, şiddet var, kötülük var. Bölmek isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. İşte Yenikapı ruhu var. 15 Temmuz'da yenilmeyen Türkiye'nin ruhu burada. Biz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Türkiye insanlığın, merhametin son kalesidir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ulaşım sorununa da değinen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul'da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Liderimizle Cumhurbaşkanımızla 80 vilayetimizde bunu başardık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. İstanbullar güneşte yanmadan, yağmurda ıslanmadan her yere rahat ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. İster bisiklete binin, ister deniz kenarında çayımızı demleyelim, ister spor yapalım. İstanbul'da yaşamanın tadını çıkaralım birlikte. Bunu yapmaya gücümüz var. Planlarımız projelerimiz hazır.”