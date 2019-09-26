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İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

Deprem sonrasında can güvenliği ve sağlığını sağlamak için acil toplanma alanına gitmek gerekiyor. Peki, İstanbul'da toplanma alanları nerede? İşte e devlet aracılığı ile öğrenilebile deprem toplanma alanları...

15:47 -
Haberler Gündem
İstanbul’da deprem sonrası toplanma alanları nerede? Acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

Türkiye’nin birçok ilinde sık sık küçük şiddetli depremler yaşanıyor. Vatandaşlar tedirgin eden depremler ardından, acil toplanma alanına gitmek için nerede olduğunu öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet aracılığı ile öğrenilebilen acil toplanma alanı sorgulama sayfası…

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

İSTANBUL İÇİN ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Acil toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.

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