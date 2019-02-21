İstanbul’da depreme gerek yok

İstanbul Kartal’da çöken ve 21 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Yeşilyurt apartmanın ardından kentin değişik noktalarında bir çok bina çökme tehlikesi nedeniyle riskli ilan edilip boşaltıldı. Birçok bina içinde ilgili kurumlara ihbar yağdı. Yapılan incelemeler büyük bir depremin beklendiği İstanbul için vahim bir tabloyu da ortaya çıkardı. Yapı kuralları ve zemin koşullarına uygun inşa edilemeyen ya da sonradan yapılan değişikliklerle kaçak kat çıkılan, kolanları kesilen yüzlerce bina depreme bile gerek kalmadan kendi kendine çökecek durumda. İncelemeler sonrası tespit edilen bu yapıların bazıları boşaltılıp derhal yıkıldı. Ancak henüz tespit edilemeyen ve şehrin içinde adeta patlamaya hazır bomba gibi duran yüzlerce bina olduğu biliniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dün kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek 90 günlük bir proje başlattı. Proje ile ilgili ilgili İstanbul Valiliği’nden de bugün bir açıklama geldi. “90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizce ‘Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlanması çalışmalarına hemen başlanacak, kaymakamlıklarımız da bu çalışmaları koordine ederek destek olacaklar. İlimizde ‘Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz”

ÇANAKKALE’DEKİ DEPREM İSTANBUL’DAKİ BİNAYI ÇATLATTI

Bakanlık ve valilik harekete geçti ancak İstanbul’un dört yanından risk nedeniyle boşatılan bina haberleri gelmeye devam ediyor. Son örnek Gaziosmanpaşa’dan. Gaziosmanpaşa'da, 25 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı bir binada merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları komşularına bazıları ise akrabalarına gitti. Tahliye edilen binanın bitişiğinde oturan bir görgü tanığı “İki yıl önce burada bir metro çalışması yapılırken iki bina yıkılmıştı. Bu akşam da bir zelzele oldu. Bu binada çatlamalar olduğu için polis içeridekileri çıkardı” dedi.

EŞYALAR BİLE ALINMADAN YIKILDI

Kartal’da çöken binaya bitişik olan ve çökme sırasında büyük hasar gören bina içinde oturanların eşyalarını bile almalarına izin verilmeden yıkıldı. Bu bina 3 bina boşaltılıp yıkılırken toplam 7 bina ise risk nedeniyle oturulamaz raporu verilip boşaltıldı. Yine İstanbul Bahçelievler’de 11 katlı bir bina ağır risk grubunda olduğu için boşaltıldı. 17 Ağustos 1999 depreminde en büyük yıkımın yaşandığı Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı bina derin çatlaklar ve yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yine İstanbul Maltepe’de 25 bloklu 309 dairenin 6 yıldır risk grubuna alındığı ancak bu binalar için her hangi bir çalışma yapılmadığı ortaya çıkmıştı.