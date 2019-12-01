İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul’da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul’un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 1 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler…

– MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., LADİN Sk., LİMON Sk., SELVİ Sk., SAVAŞ Cd., GÜLSEVER Sk., FATİH Cd., COŞKUN Sk., NAR Sk., SÖĞÜT Sk., KASIM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31313-648)

– MİMAR SİNAN Mh., FIRIN Sk., CANSEVER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31293-25548)

– MURAT ÇESME Mh., HÜNKARTEPE Cd., SULTAN MURAT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31837-24225 24204)

– ÖMER AVNİ Mh., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., BİLEZİK Sk., PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31599-3300)

– SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1623. Sk., 1596. Sk., 3151. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31672-21875)

– İNÖNÜ Mh., 351. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., MANDIRA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31675-20291)

– MERKEZ Mh., 21. Sk., 20/A Sk., 1. Sk., 2/9. Sk., 22/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31704-18542-18564-18512-18513-18557)

– MURATBEY MERKEZ Mh., BAHŞAYİŞ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında TÜRKOBA Mh., ULUS Mh., HÜRRİYET Mh., MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., MURAT ÇESME Mh., EKİNOBA Mh., MİMAROBA Mh., SİNANOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31713-23047 23198 23676 23301 23625 23017 23258 23197 23453 23269 23652 23191 23640 23371 23080 233372 23373 23374 23375 23335 23593 23503 23587 23394 23489 23781 23322 23164 23320 23541 24530 24546 23383 24131 24281 24515 24481 24545 24134 24114 24179 24512 24172 24255 24087 24037 24202 24140 24141 24479 24480 24076 24133 24024 24524 24439 24270 24192 24234 24230 24400 24543 24249 24015 24344 24161 24240 24513 24302 24196 24107 24445 24137 24250 24186 24034 24021 24365 24092 24124 24211 24212 24213 24167 24168 24210 24221 24396 24397 24257 24182 24471 24537 24079 24248 24233 24104 24013 24346 24170 24338 24496 24051 2412 24017 24110 24019 24081 24306 24166 24165 24164 24163 24162 24295 24467 24261 24062 24474 24535 24514 24247 24262 24360 24130 24378 24321 24440 24136 24395 24203 24337 24311 24231 24241 24244 24071 24258 24532 24205 24256 24023 24266 24264 24001 24401 24402 24403 24404 24405 24406 24407 24408 24409 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421 24422 24423 24424 24425 24426 24427 24428 24502)

– 50. YIL Mh., 2062. Sk., 2177. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31681-28360)

– YAHYA KEMAL Mh., AKICI Sk., AKKAYA Sk., DİNÇ Sk., CESARET Sk., İMREN Sk., ILGAZ Sk., İÇTEN Sk., BAYKAN Sk., YUSUFLAR Sk., TELSİZLER Mh., BENEK Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31750-9308 T.M.)

– HAMİDİYE Mh., GİRNE Cd., ONUR Sk., SEVGİ Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31751-9005 T.M.)

– SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1613. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1620. Sk., 1611. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31767-21551)

– MALTEPE Mh., ESKİ ÇIRPICI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31769-8783)

– HIRKA-İ ŞERİF Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31771-2998 TM)

– ORTAMAHALLE Mh., DEMİRKAPI Cd., AKEL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31777-8767)

– YAHYA KEMAL Mh., AKICI Sk., TALATPAŞA Cd., SUCU Sk., ALTAY Sk., KIRAN Sk., TAŞKIRAN Sk., GÜLER Sk., TİMUR Sk., YAHYA KEMAL Cd., ADAK Sk., KENAR Sk., İMREN Sk., YAVUZ Sk., UÇKU Sk., AKYAYLA Sk., BABAYİĞİT Sk., BAKKAL Sk., KARABAĞ Sk., YALÇIN Sk., AHLAT Sk., İÇTEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31733-9505 T.M. )

– BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., NEYZEN Sk., NURETTİNPAŞA Sk., YASEMİNLİ Sk., ÇINARLI Sk., IHLAMUR 1 Sk., NARLI 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31802-096)

– YAHYA KEMAL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31760-9505,9308 T.M.)

– BALABAN Mh., SANCAKTEPE Mh., GÜMÜŞYAKA Mh., YOLÇATI Mh., BEYCİLER Mh., ÇELTİK Mh., SEYMEN Mh., BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., FEVZİPAŞA Mh., SÖĞÜT Cd., ERDOĞAN Sk., SEDEF Sk., HAKİMBEY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31764-25717,26144,25269,25456,25027,25026,25809,26219,25028,26312,25260,26385,25391,25232,25647,25281,25378,25692,26394,26400,26023,25029,25155,25972,25840,25841,25024,26005,25025,25191,26379,25086,25775,25987,25552,25458,25023,25150,26275,25177,25222,26459,25825,25021,26184,25575,25989,25020,25567,26568,25092,25999,25022,25033,26051,26351,25083,25451,25452,26190,26191,26192,25998,26148,25485,26030,26255,26347,25031,26406,25416,26409,26410,26241,25621)

– HADIMKÖY Mh., 75.YIL Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31793-20406, 20666)

– YEŞİLCE Mh., ULUBAŞ Cd., ÇELİK Cd., AYTEKİN Sk., DÜZENLİ Sk., YILDIRIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31753-9002 T.M.)

– MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31768-28372 TM)

– YENİDOĞAN Mh., CANER Sk., ULUYOL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31772-8283)

– HIRKA-İ ŞERİF Mh., AKBİLEK Sk., AKŞEMSETTİN Cd., KOCASİNAN Cd., TUTİ ABDULLATİF 1. ÇIKMAZI Sk., TUTİ ABDULLATİF 2. ÇIKMAZI Sk., TUTİ ABDULLATİF Sk., ZEMBİLCİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31773-2999 TM)

– MALTEPE Mh., YILDIZ Sk., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31774-8809)

– TOPÇULAR Mh., UZAKÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31775-8657)

– YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ENSAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31778-8844)

– TOPÇULAR Mh., TOPÇULAR Cd., ATÖLYE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31779-8869)

– KEMALPAŞA Mh., ATATÜRK Bul., GENÇTÜRK Cd., GÜMRÜK EMİNİ Sk., MAHFİL ÇIKMAZI Sk., MİMARBAŞI Sk., ORDU Cd., SELİMPAŞA Sk., YEŞİLTULUMBA Sk., ÇUKUR ÇEŞME Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31799-2371)

– BEŞYOL Mh., KARADENİZ Sk., 1.İNÖNÜ Cd., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31736-11170)

– KOCATEPE Mh., AKPINAR Cd., CİCOZ YOLU Cd., ŞEHİR PARKI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31770-8449)

– HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., FINDIKÇI REMZİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31781-2013 TM)

– HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31782-2793 TM)

– MURATBEY MERKEZ Mh., ÇATALCA YOLU Cd., AKÇEŞME Cd., KUZEYOĞLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31801-23050 23142 23298 23567 23502 23222 23421 23209 23263 23169 23296 23508 23496 23704 )

– SANCAKTEPE Mh., ÇARŞI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31809-18568)

– HUZUR Mh., ÇAMLIK Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31755-9612 T.M.)

– HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31762-9005 T.M.)

– TOPÇULAR Mh., İNCİRLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31776-8907)

– YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31765-9002 T.M. BAKIM YAPILACAĞI İÇİN TADİYE TAŞIMA İŞLEMİ)

– HALKALI MERKEZ Mh., BASIN EKSPRES Cd., DEREBOYU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ŞEHİT YUNUS ÇAÇA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31832-31592-31691-31692-31168-12082-31420)

– YENİMAHALLE Mh., FİDAN Sk., YEŞİL Sk., YILDIZ Sk., LALE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31834-31801)

– HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31780-2794 TM)

– YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., 29 EKİM Cd., KARAÇAM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., SEZGİN Cd., KAHRAMAN Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31854-20088, 20801, 20448, 20449, 22755, 27185, 22782, 20447, 22145, 22607, 27940, 20802, 27666, 22260, 20704, 22077, 22601, 22296, 22802, 22803, 27052, 20306, 22692, 20749, 20748, 20705, 27330, 20799, 22709, 27671, 27471, 22140, 22785)

– İZZETTİN Mh., KALEİÇİ Mh., ZİYA OTÇU Cd., FERHATPAŞA Mh., SÜLEYMAN BİNGÖL Cd., İSTASYON Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31816-23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23509 23135 23450 23659 23175 23418 23516 23361 23113 23557 23581 23225 23712 23477 )

– HAMİDİYE Mh., BİLGİ Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., SEVGİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31798-9209 T.M.)

– YEŞİLBAYIR Mh., AKAĞAÇ Cd., YEŞİLBAYIR Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HÜRRİYET Cd., BAĞIMSIZLIK Cd., KARAÇAM Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., MATARACI Sk., YİĞİTTÜRK Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 16:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31858-20088, 20801, 20448, 20449, 22755, 27185, 22782, 20447, 22145, 22607, 27940, 20802, 27666, 22260, 20704, 22077, 22601, 22296, 22802, 22803, 27052, 20306, 22692, 20749, 20748, 20705, 27330, 20799, 22709, 27671, 27471, 22140, 22785)

– HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., ÖMERLİ Mh., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., HAKKI İLERİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31860-22750, 20583, 20780, 27659, 22996, 20550, 21583, 20779)

– SELİMPAŞA Mh., 5007. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31861-24201 24457)

– YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31862-20344, 20663, 20912, 22299, 20384)