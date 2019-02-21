İstanbul’da enerji içeceği operasyonu: 141 bin 764 kutu yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içeriğinde gıda ürünlerinde kullanılması yasak “Performans arttırıcı” kimyasallar bulunan enerji içeceklerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 141 bin 764 kutu kaçak enerji içeceği ele geçirilirken, ürünlerin Beykoz Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki bir firmaya götürüleceği tespit edildi.

‘ŞEKER TAŞIYORUM' DEDİ

Sultanbeyli'de şüphe üzerine bir TIR'da durdurdu. Araç sürücüsü O.Y., toz şeker taşıdığını söylese de polis ekipleri arama yaptı. Evraklarda, 50'şer kiloluk 750 kilo şeker taşıdığı yazılı olan TIR'da enerji içecekleri bulundu. Polis ekipleri her biri 150 mililitrelik olan enerji içeceklerinin kaçak olduğunu belirledi. Bunun üzerine, O.Y. gözaltına alındı.

142 KİLO PERFORMANS ARTIRICI

Kaçakçılık ekipleri ele geçirilen 132 bin 764 kutu enerji içeceğiyle ilgili O.Y.'nin ifadesine başvurdu. TIR'daki içecekler ve çift kazanlı bir makinenin Beykoz'da Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir firmaya götürüleceği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri belirlenen adrese de operasyon düzenledi. Baskında, 9 bin kutu enerji içeceği ve 142 kilo Performans artırıcı ilaç hammaddesi “Sildenafil” ele geçirildi. İşyeri sahibi K.K.T. gözaltına alındı.

SİNDENAFİL VE TADALAFİL

Ele geçirilen numuneler, Beykoz ve Sultanbeyli İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine gönderildi. Ürünlerle ilgili analiz raporunda, içeceklerde gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ilaç etken maddeleri Sindenafil ve Tadalafil bulunduğu tespit edildi. İçeriğinde ilaç bulunan bu ürünlerin satışının ise “Yasak” olduğu belirtildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.