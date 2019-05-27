İstanbul’da Escobar kokainlerine polis darbesi

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) ekiplerince yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke belirlendi. Yapılan kısa süreli takiplerin ardından şüphelilerin bir otomobile uyuşturucu yüklediği anlaşıldı. Ekipler, aracı Küçükçekmece Halkalı'da düzenlenen baskınla durdurdu.

Aracın bagajında 1 milyon 800 bin adet extacy hap ve 30 kilo kokain ve M-16 tipi uzun namlulu bir silah ele geçirildi.

Kokain paketlerinin üzerinde Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafının bulunması dikkat çekti. İki şüpheli gözaltına alındı.

EN ÜNLÜ ZEHİR TACİRİ

ABD ve Kolombiyalı özel birliklerin 1993 yılında düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada öldürülen Pablo Emilio Escobar Gaviria; tarihin en büyük zehir taciri olarak biliniyor. Aralarında, polis, savcı, gazeteci ve sivillerin bulunduğu 4 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan Escobar'ın, yaşadığı dönemde dünya kokain kaçakçılığının yüzde 80'ini elinde tuttuğu belirtiliyor. Escobar'ın 90'lı yıllarda ABD'ye günlük 15 ton kokain soktuğu iddia ediliyor.

UYUŞTURUCU ZULASI

Polisin uyuşturucuları ele geçirdiği otomobilin ön panelinde özel bir zula bölümü bulundu. Elektrikli düzenekle hazırlanan zula, 3 düğmeye peş peşe basılınca otomatik olarak açılıyor. Hava yastığı bölümüne oluşturulan zulanın uyuşturucu şaklamak için yapıldığı belirtiliyor.

BAYRAM ÖNCESİ SATILACAKTI

Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 800 bin ‘Extacy’nin 36 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Zehir tacirlerinin, uyuşturucuları Ramazan Bayramı öncesinde bazı gece kulüplerine satmayı planladığı öne sürüldü.

ZEHİR ELBİSESİ

Narkotik ekiplerince düzenlenen farklı bir operasyonda yöresel kıyafetlerin astarlarına emdirilmiş halde 12 kilo ‘Afyon sakızı’ ele geçirildi. Polisin Bakırköy'de bir kargo firmasında ele geçirdiği uyuşturucunun, özel bir solüsyonla sıvı hale getirilerek, astara emdirildiği, daha sonra ise kurutulduğu belirtildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu astardan ayrıştırmak için de özel bir yöntem kullandığı dile getirildi. Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı.

56 KİŞİYE ‘SOSYAL MEDYADAN ÖZENDİRME’ GÖZALTISI

Öte yandan; narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.