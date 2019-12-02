İstanbul’da esrarengiz cinayetler

Geçtiğimiz ay İstanbul gizemli intihar ve cinayet olaylarına sahne oldu.

Uluslararası medyada da geniş yer bulan olayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren İstanbul Polisi çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorguladı.

Birbirinden bağımsız gerçekleşen intihar ve suikastlerin uluslararası bağlantıları da mercek altına alınarak araştırılmaya devam ediliyor.

UYGURLU İŞ ADAMINA SUİKAST

Peş peşe yaşanan olayların ilki 10 Kasım günü akşam saatlerinde Fatih'te bir otelin kafesinde yaşandı.

Çin uyruklu Uygur Türk'ü iş insanı Saimet Airken otelin kafesinde otururken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Cinayetin zimmete geçirilen 1 milyon 250 dolar için işlendiği öne sürülürken, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandı.

Öte yandan Saimet Airken'in Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait bir araçla gezdiği ortaya çıkması üzerine İstanbul Başkonsolosu görevden alındı.

BEYAZ MİĞFERLİLERİN KURUCUSU İNTİHAR ETTİ

İstanbul Polisi Saimet Airken cinayetini aydınlatmaya çalışırken, Beyaz Miğferlilerin kurucusu İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier Beyoğlu'nda home ofis olarak kullandığı evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan uzun inceleme ve araştırmalar sonucu olayı intihar olarak değerlendiren ekipler, Le Mesurier'in eşini, arkadaşlarını ve çalışanlarını sorguya aldı.

Soruşturma kapsamında Le Mesurier'in eşi Emma Winberg'e yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Polis soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İRAN REJİM MUHALİFİNE SUİKAST

İran rejim karşıtı ve eski İran istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Mesut Mevlevi'nin Şişli'de öldürülmesi olayı 14 Kasım Günü saat 21.45 sıralarında yaşandı.

Şişli'de yolda yürüyen Mevlevi kendisini takip eden bir kişi tarafında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile birlikte 11 kişiyi gözaltına aldı. Sebebi öğrenilemeyen suikast ile ilgili yayın yasağı getirildi.

KAYIP ÇİNLİ KADININ CESEDİ BULUNDU

İstanbul'da 2 Ekim'de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun Bilecik'te cansız bedeni bulundu.

Polis olayla ilgili 4 kişiyi sorguya alırken, Lisha Yu'nun başına gelenler ise araştırılıyor.