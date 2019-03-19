İstanbul’da esrarengiz ölüm

Ölümüyle ailesini yasa boğan 32 yaşındaki Emre Coşkun, 9 Mart günü Pendik'e bağlı Kaynarca Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oturuyordu. Saat 18.00 sıralarında kahvehaneye gelen Volkan Y. (41) Tercan Y. (42) ve Habip Y. (29) Emre Coşkun ile aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için arkada bulunan bir odaya geçti. Bir süre sonra Emre Coşkun ve diğerlerinin bulunduğu odada bir el silah sesi duyuldu.

İNTİHAR ETTİ DİYEREK DIŞARI ÇIKTILAR

Silah sesinin ardından odada bulunan üç kişi, “Emre kendisini vurdu, intihar etti” şeklinde bağırarak dışarı çıkarken, vatandaşlar Emre Coşkun'u kanlar içerisinde yerde buldu.

5 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emre Coşkun hayatını kaybederken, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Emre Coşkun ile aynı odaya giren 3 kişiyi yakalamak için harekete geçildi. Yapılan takipler sonucu olaydan 5 gün sonra gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamalarda şüpheliler, “Emre Coşkun'un bize 500 lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için buluştuk. Kahvehanede konuşurken Emre Coşkun silahla kendisini vurdu” ifade verdiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Y. serbest bırakılırken, Habip Y. ve Tercan Y. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.