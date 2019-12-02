İstanbul’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu’ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FU 3947 plakalı otomobil, Mahmutbey gişelerine yaklaşık 1

kilometre kala 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil devrildi.

Otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“SÜRATLE GELİYORDU”

Kazayla ilgili konuşan Onur Kırbaş, “Arkadan süratle gelen taksi buna vurdu. Ondan sonra bariyere savruldu. ileri kadar sürüklendi, bir kişi orada arabadan düştü. Diğerlerini de araçtan çıkardık ama bir tanesi ölmüştü, bir tanesini de ambulans aldı gitti” dedi. Duyduğu sesin ardından kaza yerine geldiğini söyleyen Bektaşi Seyyah, “Çok büyük bir ses geldi, ondan sonra buraya geldim. O sesten sonra buraya geldim, gerçekten kamyonu parçalamış, demek ki çok şiddetli geliyordu. Geldiğimde şu girişte birisini gördüm, kontrol ettim, boğazı kesilmişti zaten nabzı yoktu. Araçtan birini çıkarmaya çalıştılar o da aynı şekilde vefat etmişti. Sadece bir tane yaralı vardı, onunda başı kanamıştı, ambulans alıp götürdü” diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti, araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. AJANSLAR