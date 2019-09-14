Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da feci şekilde dövüp, ölüme terk ettiler!

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövüldükten sonra metruk bir binaya atıldı.

10:56 -
Haberler Gündem
İstanbul’da feci şekilde dövüp, ölüme terk ettiler!

Olay, dün saat 16.30’da Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Çaçan (26) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce feci şekilde dövüldükten sonra metruk bir binanın bodrum katına atıldı. Çevredeki vatandaşların sesler duyduklarını bildirmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, metruk binada yaptığı araştırmada Burhan Çaçan’ın kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Çaçan’ı hastaneye kaldırdı. Gencin, başına aldığı darbeler sonucu kafatasında çatlaklar oluştuğu ve buna bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Çaçan’ın, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili çalışma yapan polis, Burhan Çaçan’ın başka bir yerde dövüldükten sonra metruk binaya getirilmiş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

beyin bodrum Esenyurt istanbul Nazım Hikmet Polis Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more