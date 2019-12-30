İstanbul’da fırtına! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, minare yerinden oynadı…

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle ‘turuncu alarm' verildi. İstanbul'un birçok noktasında etkisini gösteren fırtına nedeniyle ağaçlar devrilerek, çatılar uçtu. Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayıp uçtu.

Karşı binaya çarpan çatı, ardından binanın önündeki aracın üzerine düştü. Arabada ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

“KOPAN PARÇA BAYAĞI BÜYÜK”

Çatıdan kopan parçanın hurdaya çevirdiği arabanın sahibi Mustafa Pulgu, “Rüzgarda karşı çatıdan önce bizim binaya, binadan da aracın üzerine uçmuş çatı. Kopan parça bayağı büyük. Hem buraya, hem yan tarafa hem de arka tarafa gitmiş kopan parçalar. Yarısı da çatıda kalmış. Arabada hasar var. Tavanı çökmüş. Rüzgar oldukça şiddetliydi, böyle bir şey oldu” dedi.

“ACİL” TABELASI DEVİRİLDİ

Şiddetli rüzgar Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde bulunan “Acil” tabelasını da devirdi. Hastane personeli devrilen tabelanın vatandaşların üzerine düşmemesi için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tabelayı sökerek kazaya sebebiyet vermesini engelledi.

SALLANAN CAMİ MİNARESİ KAMERAYA YANSIDI

Arnavutköy Yavuz Selim Camii’nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.

YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Şişli Darülaceze Caddesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi.

Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇATI OKULUN BAHÇESİNE UÇTU

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Yıldız Tabya Sokağı’nda bulunan Büyükşehir İlkokulunun yanındaki spor salonunun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle okulun bahçesine uçtu. O sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda bulunan tehlikeli parçaları sökerek kontrolü bir şekilde aşağıya attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.

TAKSİM’DE ZOR ANLAR YAŞANIYOR

Taksim’de de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutunanların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu. (DHA/İHA)