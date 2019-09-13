İstanbul’da fırtına: Gökten tuğla yağdı

Rüzgar Esenyurt’ta inşaat halindeki bir binadaki tuğlaların yıkılmasına neden oldu. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan olay nedeniyle 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı.

METEOROLOJİ UYARDI

Günün erken saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği konusunda uyarıda bulunarak,meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Sağanak yağışların yanında fırtınanın da etkili olması beklenen bölgelerimize yapılan uyarılarda, vatandaşlardan dikkatli olması istendi.