Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da fırtına: Gökten tuğla yağdı

İstanbul Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

12:21 -
Haberler Gündem
İstanbul’da fırtına: Gökten tuğla yağdı

Rüzgar Esenyurt’ta inşaat halindeki bir binadaki tuğlaların yıkılmasına neden oldu. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan olay nedeniyle 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı.

METEOROLOJİ UYARDI

Günün erken saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği konusunda uyarıda bulunarak,meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Sağanak yağışların yanında fırtınanın da etkili olması beklenen bölgelerimize yapılan uyarılarda, vatandaşlardan dikkatli olması istendi.

İLGİLİ HABERSon dakika: Fırtına ve sağanak vuracak! Listede birçok il var...Son dakika: Fırtına ve sağanak vuracak! Listede birçok il var...
Son güncelleme: android-time 12:29 13.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more