İstanbul’da gaspçılar yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri seyir halindeki araçların arkasından çarptıktan sonra inen sürücüleri gasp eden çeteye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında aynı yöntemle gasp edilen 13 mağdur vatandaşın ifadesine başvuruldu.

İfadelerden yola çıkan ekipler, olayın yaşandığı alandaki güvenlik kamera görüntülerini inceleye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen gasp çetesine yönelik dün akşam 22.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

GASPÇILAR ÇOCUK ÇIKTI

Operasyon kapsamında yaşları 18'den küçük T.Y., S.D., Y.C¸. ve S.K. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek ile birlikte 1 adet çalıntı olduğu belirlenen otomobil ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Emniyete götürülerek sorguya alınan çocuk şüphelilerin, 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, 1 evden hırsızlık ve 4 adet açıktan hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu belirlendi. Ayrıca T.Y. ve S.D. isimli şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.