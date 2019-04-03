İstanbul’da geçersiz oylar hangi ilçelerde yeniden sayılıyor

YSK’nın 1 Nisan itibariyle il seçim kurulundaki askısında ilan ettiği kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79'unu alarak rakibi Binali Yıldırım’a 24 bin 408 oy fark attı. Listede geçersiz sayılan oyların ise 319 bin 567 olduğu açıklandı. Geçersiz oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP’nin başvurusu üzerine, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa’daki ilçe seçim kurullarına itiraz etti. Bu 7 ilçedeki seçim kurulları AKP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebini kabul etti ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Söz konusu ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayıma başlandı. Ancak, CHP’nin itirazı üzerine il seçim kurulu, sayımın tedbiren durdurulmasına karar verdi. Ancak, AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı itiraz üzerine dün tedbiren durdurulan geçersiz oy sayımı, “Yeniden sayım kararı verilip başladığında bu sayımın artık kesilemeyeceği” gerekçesiyle söz konusu 7 ilçede yeniden sayıma devam edilmesine karar verdi.

CHP, 12 İLÇEDE SAYIMA BAŞLAMADAN İTİRAZ ETTİ

YSK’nın bu bilgiyi vermesinin ardından İstanbul’da AKP’nin başvurması üzerine 11 ilçede, ilçe seçim kurulları geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca’da ise yine AKP’nin başvurusu üzerine buradaki tüm sandıkların yeniden sayılması kararı alındı. Ancak, bu ilçelerde henüz sayıma geçilmedi. CHP, henüz yeniden sayımına başlanmayan bu 12 ilçede alınan bu kararın gerekçesiz ve delil ile desteklenmediğini belirterek, sayımın tedbiren durdurma kararı verilmesi için il seçim kuruluna itiraz etti. İtirazı gerekçeleriyle birlikte alan il seçim kurulu ise henüz bir karar vermedi.

HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI

Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün, İstanbul’da 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karar ile Çatalca’da tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karara il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti. Dilekçede, 138 sayılı genelgenin 58. maddesi uyarınca öncelikle itiraz eden kişinin itiraza yetkili kişi olup olmadığının kontrolünün yapılması istenerek, “İlgili ilçe seçim kurulunun kararındaki AKP itirazı incelendiğinde, “Geçersiz oylar geçerli, geçerli oylar ise geçersiz sayılmıştır. İtiraz ediyoruz” şeklindeki itirazın bir gerekçe olmadığı ve delil ile desteklenmediği, hangi oy pusulasına hangi gerekçeyle geçerli ya da geçersizliği yönünden itiraz edildiğinin belli olmamasına rağmen AKP temsilcisi tarafından yapılan itirazın kabul edilmesi haksız ve hukuka aykırıdır” denildi.

Şuanda YSK’nın kararıyla yeniden sayımı yapılan ilçelerdeki geçersiz oy dağılımı şöyle:

Ümraniye:12 bin 366

Gaziosmanpaşa: 9 bin 872

Ataşehir: 7 bin 373

Fatih: 7 bin 618

Bayrampaşa: 4 bin 910

Beykoz: 5 bin

Şile: bin 47