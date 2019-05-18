İstanbul’da kanlı gün: Bir ölü, iki yaralı

Esenyurt’taki olay, saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri 2 sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalamaya başladı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şüpheli yaralanarak kaçtı. Kaçan şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bir şüpheli de olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli aracın yanında bir tabanca ve poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu görüldü.

KARTAL’DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

Kartal’da ise sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Atalar mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde meydana geldi. H.S. sokakta yürüdüğü sırada beyaz renkli bir araçtan inen silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden H.S. yaralı olarak 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Saldırgan geldiği araçla hızla kaçarken olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralıyı ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastane’sine kaldırdı. Yaralı H.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan saldırganları arıyor.

(DHA)