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İstanbul’da hareketli gece! İki polis yaralı, taksi sürücüsü kaçtı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan ticari taksi sürücüsü aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının devrilmesi sonucu iki polis hafif yaralandı. Taksi sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

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İstanbul’da hareketli gece! İki polis yaralı, taksi sürücüsü kaçtı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan ticari taksi sürücüsü aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracının devrilmesi sonucu iki polis hafif yaralandı. Taksi sürücüsünün ise kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 34 TBH 76 plakalı taksinin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gaziosmanpaşa’daki polis kontrol noktasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

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Fotoğraf: AA

2 POLİS HAFİF YARALANDI

Polis ekipleri ile taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sırasında Fatih ilçesi Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir polis aracı devrilirken araçta bulunan 2 polis hafif yaralandı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan takside ve diğer bir polis aracında da hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken taksi şoförünün olay yerinden yaya kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, kazaya karışan iki polis aracı ile ticari otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. AA

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Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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Son güncelleme: android-time 07:0213.01.2019
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