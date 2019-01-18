İstanbul’da hatalı sürücülere ‘havadan’ ceza kesildi

İstanbul ile Tekirdağ'da helikopter ve drone destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce Marmara Bölgesi’ndeki uygulamalar kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da hava destekli trafik denetimi yapıldı. Sömestr sebebiyle trafik yoğunluğu oluşan bölgeleri havadan denetleyen ekipler, hatalı sürücüleri helikopter ve drone ile tespit etti. Trafikte emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama ya da kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafikte can güvenliğinin sağlanması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına trafik bilincinin oluşturulması konusunda bilgiler verildi. Bu arada, uygulamaların haftanın belirli günlerinde İstanbul merkezli Kocaeli ve Yalova’da da gerçekleştirileceği bildirildi.

AA