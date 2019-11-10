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Türkiye’de hayat 09.05’te durdu

Türkiye'de saatler 09.05'i gösterdiği anda hayat durdu. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Tarlada çalışan çiftçisinden memuruna, gencinden yaşlısına o anlarda herkes Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

09:58 -
Haberler Gündem

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81’inci yıl dönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 9'u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsünün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE GÖZYAŞLARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan vatandaşlar saygı duruşuna geçtiği sırada bir vatandaşın gözyaşlarına boğulduğu anlar kameraya yansıdı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TÖREN

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Seyahat için havalimanına gelen yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi. Törene, havalimanının işletmecisi İGA yöneticileri, havalimanı personelleri ve çok sayıda yolcu katıldı. Terminal binası içerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı.

TÜRKÇE İNGİLİZCE ANONSLAR YAPILDI

Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan havalimanı personeli ve yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun akabinde ise İstiklal Marşı okundu. Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapıldı. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşu ve İstiklal Marşına eşlik etti. O anlarda ise İstanbul Havalimanında hayat adeta bir dakikalığına durdu. Törenin ardından yolcuların işlemleri kaldığı ise yerden devam etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadı yapan çiftçiler saat 09.05’te Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

Tokat’tabir inşaatın dördüncü katındaki iskelede çalışan işçiler saat dokuz beş geçe saygı duruşunda bulundu.

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Son güncelleme: 10:35 10.11.2019
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