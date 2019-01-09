İstanbul’da ‘iguana’ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sosyal medya üzerinden kaçak hayvan satan bazı şüphelileri belirledi. Araştırmalarda şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin satışı yasak hayvanları 8 ayrı ilçede sattığı anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon düzenlendi.
Baskında Tarantula türü 30 örümcek, 1 adet “Yeşil İguana” türü kertenkele, 3 de “Sultan Papağanı” ele geçirildi. Şüphelilerin iguanayı 4 bin, tarantulaları 2 bin, yavru örümcekleri de 100 liraya sattığı öğrenildi.
Operasyonda, 12 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.