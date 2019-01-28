İstanbul’da iki kişi evde ölü bulundu

Tekstil sektöründe çalışan Halil G’nin (54) işe gelmemesi üzerine şüphelenen ağabeyi, kardeşinin bulunduğu Molla Gürani Mahallesi’ndeki adrese gitti. Kapıyı zorla açarak içeri giren ağabeyi, Halil G. ile Özbek asıllı Zubayda A’nın (43) cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bu kişilerin bacadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İGDAŞ ekipleri de olay yerinde, ortamda temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezinin bulunmadığını ve banyodaki bacanın tamamen tıkalı olduğunu tespit etti.