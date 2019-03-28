İstanbul’da iki yılda 459 FETÖ’cü itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik başlattığı ankesör soruşturmalarında çok önemli bilgilere ulaştı.

Başsavcılığın soruşturmalar kapsamında 29 Kasım 2017 ile 22 Şubat 2019 tarihleri arasında 11 ayrı operasyonla 3 bin 635 kişi hakkında işlem yaptığı ve hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 459'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre 3 bin 635 kişiden daha önce hakkında hiç işlem yapılmamış bin 963 şüpheli olduğu belirlendi. Yapılan operasyonlarda bin 45 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı olan kişilerden bin 702'sinin yakalandığı 261 kişinin ise firari olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı. Operasyonlar kapsamında 459 kişinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanandığı, 198 şüphelinin de Sulh Ceza Hakimliği önünde itirafçı olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.