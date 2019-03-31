Son dakika… İstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul’da son oy oranları…

Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor.
O ilçelerin bazıları şöyle;
Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…
İşte İstanbul’da son durum:
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|2.841.527
|% 50,64
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|2.625.710
|% 46,80
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|71.086
|% 1,27
|Diğer
|44.545
|% 0,79
|DSP
|27.420
|% 0,49
|Vatan Partisi
|146
|% 0,00
|BTP
|141
|% 0,00
|DP
|140
|% 0,00
|TKP
|77
|% 0,00
|ÖZGE AKMAN
|15
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|5
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|4
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|2
|% 0,00
|DOĞAN DUMAN
|2
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|2
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|2
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|2
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|1
|% 0,00
|AYSEL TEKEREK
|1
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|1
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|1
|% 0,00
|HALEF ALP
|1
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|1
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|1
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|0
|% 0,00
|BURHAN EROL
|0
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|0
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|0
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|0
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|0
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|0
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|0
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|0
|% 0,00
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