Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul’da son oy oranları…

2019 yerel seçimlerinde birbirinden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da saat 19:50 itibariyle açılan sandık oranlarına göre Binali Yıldırım önde olsa da oy deposu olan ve CHP'nin açık ara önde olduğu ilçelerde sandıklar açılmaya devam ettikçe farkın kapanmaya başladığı görülüyor

18:52 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul’da son oy oranları…

Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor.

O ilçelerin bazıları şöyle;

Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…

İşte İstanbul’da son durum:

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 2.841.527 % 50,64
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 2.625.710 % 46,80
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 71.086 % 1,27
Diğer Diğer 44.545 % 0,79
DSP DSP 27.420 % 0,49
Vatan Partisi Vatan Partisi 146 % 0,00
BTP BTP 141 % 0,00
DP DP 140 % 0,00
TKP TKP 77 % 0,00
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 15 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 5 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 4 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 2 % 0,00
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 2 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 2 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 2 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 1 % 0,00
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 1 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 1 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 1 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 1 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 1 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 0 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 0 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 0 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 0 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 0 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 0 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 0 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 0 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 0 % 0,00
İLGİLİ HABERİşte Ankara seçim sonuçları...İşte Ankara seçim sonuçları...

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:58 31.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more