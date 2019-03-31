Son dakika… İstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul’da son oy oranları…

Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor.

O ilçelerin bazıları şöyle;

Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…

İşte İstanbul’da son durum: