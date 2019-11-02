Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

Yasağın ardından İstanbul'da dün yapılan denetimlerde 63 çakarlı araç yakalandı.

11:40 -
Haberler Gündem
İstanbul’da ilk gün bilançosu: 63 çakarlı araç yakalandı

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımında yeni dönem dün başladı. Yasağın ardından İstanbul genelinde gün boyu bir çok noktada polis denetimler yaptı. Denetimlerde 63 çakarlı aracın yakalandığı öğrenildi. “Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” gerekçesiyle 63 sürücüye 2 bin 4’er liradan toplam 126 bin 252 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında emniyet şeridini kullanan 86 sürücüye ise toplam 86 bin 172 lira ceza kesildiği belirtildi. DHA

Emniyet istanbul para Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more