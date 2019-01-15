İstanbul’da iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 70’i aştı

İş çıkışı saatinde trafiğin yoğun olmasına alışık olan İstanbullular'a, yağmur da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 19.00 sıralarında yüzde 76 seviyesine ulaştı.

İstanbul’da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 19.00’da trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.

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