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İstanbul’da istinat duvarı çöktü

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.

09:23 -
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Olay, Kanlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü.

DHA

Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

DHA

(DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:07 28.02.2019
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