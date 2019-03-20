İstanbul’da kaçak ilaç operasyonu: Öğrencileri zehirliyorlardı

İstanbul Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girişi yasaklı ilaçlar ile yeşil reçeteye tabi ilaçları yasadışı yollarla piyasaya süren bir çeteyi belirleyerek takip başlattı. Yaklaşık 3 boyunca sürdürülen takipler sonucu İstanbul'un 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sağlık alanında uzman kişilerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste ise arama yapıldı.



Yapılan aramalarda 82 bin 604 adet ağrı kesici, açık kaynaklarda ‘zeka geliştirici' olarak tanıtılan ve ülkeye illegal yollarla sokulan 48 bin 500 hap, kaygı ve endişe giderici olarak lanse edilip zihinsel işleve dönük yeşil reçeteye tabi 322 bin 500 ilaç ile İl Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her türlü kullanımı yasak olan cinsel gücü artırıcı 284 bin 962 hap ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlara yönelik yapılan incelemelerde birçok ilacın uyuşturucu etkisi taşıdığı öğrenildi. Ele geçirilenler arasında ‘Flex99' diye tabir edilen sözde zihin açıcı ilaç olduğu belirtilirken, sınavlara hazırlanan üniversite öğrencilerinin de kullandığı öne sürüldü. Cinsel performans arttırıcı ibareli ilaçların da kalp ritmini bozduğunu, yüksek dozda alındığında ise kalp krizi sebep olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.