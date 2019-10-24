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İstanbul’da kaçak maymun operasyonu

Bilimsel araştırmalarda kullanılan, NASA tarafından uzaya gönderilen Hint şebeği cinsi maymuna büyük eziyet... Irak'tan karayoluyla getirdiği maymunu satmak isteyen hayvan kaçakçısı suçüstü yakalandı.

Habip ATAM
15:07 -
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İstanbul’da kaçak maymun operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından oluşturulan sanal devriye timi, internet üzerinden hayvan satışı yapan bir kişiyi belirledi.

1949’da NASA tarafından uzay gönderilen Albert 4 isimli Hint şebeği sağ salim dünyaya dönmüştü. Hint şebekleri yıllardır pek çok bilimsel araştırmada kullanılıyor.

İKİ MAYMUN İÇİN 16 BİN LİRA İSTEDİ

Polisin sosyal medya üzerinden ulaştığı Y.T.’nin yasadışı olarak Türkiye’ye getirdiği iki maymunu satmaya çalıştığı belirlendi. Alıcı kılığına giren polis, satıcıyla ‘rhesus’ (Hint şebeği) ve ‘örümcek’ cinsi iki maymun için 16 bin liraya anlaştı.

Rhesus maymununun kanı üzerinde yapılan araştırma tıp dünyasına RH faktörü ifadesini kazandırdı.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Maymunları almaya giden ekipler şüpheli Y.T.’yi kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı. Y.T.’ye Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı. Irak üzerinden getirilen maymunlar sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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