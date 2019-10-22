İstanbul’da ‘Kaçak Timsah’ operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden kaçak olarak getirilen hayvanları satan bir şüpheli belirlendi. Ekipleri, şüpheli Hasan K.'nın jako papağanı, boa yılanı ve timsah sattığını görence harekete geçti. Hasan K. ile iletişime geçildi. Müşteri kılığında görüşme yapan ekipler Timsah için 11 bin lira, Boa Yılanı için 7 bin liraya anlaşma yaptı. Şüpheli, müşteri zannettiği polisleri Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde evine davet etti.

Adrese giden 2 polis, anlaşma için istenen parayı verdiği sırada, dışarıda bekleyen ekipler operasyon düzenledi. Baskında 1.5 yaşında timsah ve boa yılanı ile birlikte bir de ülkemizde satışı yasak olan jako papağanı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.