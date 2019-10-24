İstanbul’da kar kavgası: Yağacak mı, yağmayacak mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kasım ayının sonunda İstanbul’a kar yağmasının beklendiğini belirtip, bu yıl kış ayının kuru ve ayazı fazla geçeceğini kaydetti. Kar yağışının en yoğun olduğu dönemin Ocak’ın 15’i ile Şubat’ın 15’i olduğunu ifade eden Tek, “Özellikle Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar ortalamaların altına düşecek. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor” dedi.

METROLOJİDEN İTİRAZ: BİLİMSEL DEĞİL

Tek’in dün yaptığı bu açıklamanın haber sitelerinde yer almasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden itiraz geldi. Söz konusu hava tahminin kaynağının kendileri olmadığını vurgulayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

“Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak ‘www.mgm.gov.tr’ adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir.”

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında “İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı beklendiği” iddialarını içeren

haberler yer aldığı hatırlatıldı. Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: