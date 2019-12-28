İstanbul’da kar! Kürüme araçları hazırda bekliyor

Çatalca’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi’nde beyaz örtü yerleri kapladı.

Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

SİLİVRİ’DE DE YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, “Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur” diyerek mutlu olduğunu söyledi.

KAR KÜREME ARAÇLARI YOLLARDA

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

Son uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde yüksek kesimlerde kar ve sulu kar yağışı kendisini gösterdi. Büyükçekmece'de yüksek kesimlerde de sulu kar yağışı görüldü.

Öte yandan belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)