İstanbul’da ‘Kara Cuma’ izdihamı: Camlar kırıldı 3 yaralı

Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerine bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. ‘Kara Cuma’ indirimini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran mağaza önünde uzun kuyruk oluştu.

KALABALIK SAATLER GEÇTİKÇE ARTTI

Sabah 07.00’dan itibaren mağaza önünde beklemeye başlayan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücum etti ancak kapıdan sığmadı. Kalabalığın baskısıyla mağazanın vitrin camı kırıldı. Kırılan cam sebebiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1000 KİŞİ HÜCUM ETTİ

Mağaza yetkilisi satışları durdurmak zorunda kaldı. Olayın görgü tanığı Taner Durukan “Kara Cuma’ sebebiyle esnaf arkadaşımız bir indirim yapmış. Sabah 7’den itibaren yoğun bir kalabalık vardı, ortalama bin kişi civarında. Biz de kendi dükkanımızın önünü koruduk, insan kalabalığından. Bir yandan yağış vardı. Dükkanın girişi küçük olduğundan kalabalık yüklenince dükkanın camı çerçevesi aşağıya indi. Biz de korktuk. Hatta 2-3 kişide yaralandı. Ambulans falan geldi, polisler geldi. Polislerin müdahalesiyle insanlar uzaklaştı” şeklinde konuştu. (DHA)