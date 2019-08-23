İstanbul’da kolonları patlayan binanın tahliyesi başlandı

Eşyaların tahliyesi için binaya ev sahipleri ve nakliyeciler geldi. Nakliyecilerin gelmesiyle birlikte zabıtaların kontrolünde bina önündeki emniyet şeridi açıldı. Ardından binanın kapısı açılarak. Nakliyeciler ile birlikte ev sahibi eşyaların taşınması için binaya girdi. Bugün 3 bina sakininin eşyalarının taşınması planlanıyor

“HERKES MUTLU OLUR İNŞALLAH”

Eşyaları ilk tahliye edilecek kişi olan Tufan Sarkaya, “Bir aksilik çıkmazsa birazdan eşyalarımı taşımaya başlayacağız. Sonraki süreci de bekleyeceğiz. Şu anda kayınpederimde kalıyorum.” dedi. Mutlu olduklarını belirten Sarkaya, “İnşallah diğer komşularım da sağlam bir şekilde eşyalarını alırlar, herkes mutlu olur inşallah.” diye konuştu.

“ÇARESİZ BEKLİYORUZ”

Kızıyla birlikte bina önünde bekleyen bir diğer bina sakini Olgun Keçeci ise, “Ben bugün eşyalarımı almayacağım ama almaya başlıyorlarmış. Halimiz perişan. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taşıma da bir külfet istiyor. Raporu öğrendik. Riskli olduğunu söylediler. Ama taşınabilir olduğunu söylediler. Akıbeti hakkında bir bilgi yok. Yıkılıp, yıkılmayacağı, ya da güçlendirme yapılacağı hakkında. Çaresiz bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DHA