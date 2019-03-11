İstanbul’da korkutan yangın!

Yangın, 23.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 89.Sokak’ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, alevli suretle yanan çatıyı yarım saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

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Bu arada çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin ayağı kullandığı ekipmana sıkıştı. Yaralı itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA