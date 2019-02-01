Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da korkutan yangın! 6’sı çocuk 11 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

01:30 -
Haberler Gündem
İstanbul’da korkutan yangın! 6’sı çocuk 11 kişi böyle kurtarıldı

Yangın, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İLGİLİ HABERYangına müdahale eden itfaiyeci kırılan çatıdan içeri düştüYangına müdahale eden itfaiyeci kırılan çatıdan içeri düştü

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın üst katlarında mahsur kalan 6’sı çocuk 11 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

MAHALLELİ ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİ

Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı sokağa gelen mahalle sakinleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılışını endişeli gözlerle izledi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

DAİRENİN SAHİBİNE SALDIRDILAR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı kişiler, yangın çıkan dairenin sahibine saldırdı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 01:32 01.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more