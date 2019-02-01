İstanbul’da korkutan yangın! 6’sı çocuk 11 kişi böyle kurtarıldı

Yangın, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın üst katlarında mahsur kalan 6’sı çocuk 11 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
MAHALLELİ ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİ
Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı sokağa gelen mahalle sakinleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılışını endişeli gözlerle izledi.
DAİRENİN SAHİBİNE SALDIRDILAR
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı kişiler, yangın çıkan dairenin sahibine saldırdı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA
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