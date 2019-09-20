İstanbul’da köstebek polislere operasyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fatih Aksaray'daki bazı gece kulüplerinde konsomatris çalıştırıldığı bilgisi üzerine 6 ay önce çalışma başlatmış, yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı iddiası üzerine 9 mekan sahibi ve yöneticisi takibe alınmıştı.

POLİSLER İÇİN GÖZCÜ KOYMUŞLAR

Şüphelilerin, polis uygulamaları ve baskınlarından korunmak için “Erkete” yöntemi geliştirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin polisin toplanma noktalarını belirlediği ve buralara gözcü yerleştirdiği anlaşıldı. Polis hareketliliğinde ise şüphelilerin araçlarla polisleri takip ettiği belirlendi.

KÖSTEBEK POLİSLER

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin bazı polislerden bilgi aldığı anlaşıldı. Polislerin, eğlence mekanlarındaki yöneticilerle irtibat kurduğu ve olası baskınlarda bilgi verdiği anlaşıldı. Kendi arkadaşlarının operasyonlarını baltalayan “Köstebek” polisler belirlenince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şüphelilerle irtibatlı devriye amirliğinde çalışan 5 polis belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin görüştükleri polislere güvenmediği ve onları da takip ettirdiği öne sürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Organize polisinin çalışmaları tamamlanınca geçtiğimiz hafta operasyon startı verildi. Room Bar, Beyaz Saray, The Coctail, Android, Belance, Lacost, New Europa, Laguna ve Carisam adlı gece kulüplerine baskın düzenlendi. Operasyonda 1'i polis 9 şüpheli gözaltına alınırken, “Konsomatris” olarak çalıştırılan 27 kadın yakalandı. Gece kulüplerinin bazılarında kumar oynatıldığı bazılarında ise kaçak ve sahte içki satıldığı da belirlendi.

POLİSLERE OPERASYON

Yapılan çalışmanın ikinci operasyonu bu sabah gerçekleştirildi. 22 adrese operasyon düzenleyen polisler, 4 polis ve 7 gece kulübü işletmecisi 11 kişiyi gözaltına alındı. Devriye amirliğinde görevli polisler E.Ç., M.S.Ç., H.S., R.U.'nun gece kulüplerine rüşvet karşılığında bilgi verdiği ve bazı olaylara göz yumdukları öne sürüldü. Dosya kapsamında 6 polisin ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.