İstanbul’da lüks mekanlara sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte içki üreterek piyasaya süren şebekelerin çökertilmesi için önceki gün geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Yılbaşı öncesinde gerçekleşen operasyona giden sürecin, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerle ortaya çıktığı öğrenildi.

Kaçakçılık polislerinin 2019 yılı içinde İstanbul’daki 602 lüks eğlence mekanının yanı sıra birçok restoran ve tekel büfesini de denetlediği yapılan çalışmalarda, 147 işyerine işlem yapıldığı ortaya çıktı.

MÜŞTERİLER ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Operasyonda ilginç bir detay da kayıtlara geçti. Polisin denetim yaptığı Sarıyer, Kireçburnu’ndaki bir mekanda da çok sayıda sahte içki ele geçirildiği,

bunun üzerine polisin mekandaki müşterilere “Burada sahte içki tespit ettik, şikayetçi olacak mısınız?” diye sordukları ancak müşterilerden hiçbirisinin şikayetçi olmak istemediği öğrenildi.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Kaçakçılık ekipleri yapılan denetimlerden yola çıkarak, yürütülen çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a aktarıldı. Çalışkan “Geniş kapsamlı bir araştırma başlatın” talimatı verdi. Bunun üzerine, yapılan araştırmalarda, farklı şebekelerden oluşan ve birlikte hareket ederek Türkiye'nin her yerine sahte içki gönderen bir yapıya ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şebekelere üye olan 113 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların arından operasyon kararı alındı.

256 TON METİL ALKOL

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında yasadışı metil alkol üreten ve şebekelere satış yapan bir kimya firmasının da bulunduğu 40 imalathaneye ve şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 256 ton (Yaklaşık 3 milyon litre) metil alkol, 33 bin 964 şişe dolu halde alkollü içecek, 437 bin alkollü içki etiketi, 1 milyon 177 bin bandrol, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ÜRETİM SÜRECİ BELİRLENDİ

Araştırmalarda şebekenin nasıl alkol ürettiği de belirlendi.

İddiaya göre, içki fabrikalarının kullandığı etil alkole ulaşamayan şebekeler, ‘metil alkol’den sahte içki üretiyordu.

İçeriğinde, ölüm, körlük ve kalıcı rahatsızlıklara sebebiyet veren metanol barındıran metil alkolü kaynatarak damıtan şebeke üyeleri (TBA) Tersiyer Butil Alkol elde ediyorlardı. Sağlıksız ortamlarda üretilen alkol daha sonra şişelenerek kapatılıyordu. Sahte Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK), bandrolü ya da havalimanlarından alındığı hissi vermek için Free Shop'la ilgili etiketler yer alan içkiler farklı illere gönderiliyordu.

KOZMATİKTE KULLANILIYOR

Gıda maddelerinde kullanıma uygun olmayan TBA'nın ile üretilen içkilerin sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar, bu alkolün kozmetik ürünlerde kullanıldığını belirtiyor. TBA'nın alkollü içeceklerde kullanılmasının da yasak olduğu belirtiliyor. Şebekelerin bazı durumlarda damıtma hatası yapmasının ölümlerle sonuçlandığı belirtiliyor.

1.5 MİLYON SAHTE İÇKİ

Kaçakçılık ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 14 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi. Yapılan çalışma sayesinde, insan sağlığına büyük zararı olan 1 buçuk milyon sahte içkinin piyasaya sürülmesi engellendi.

BU YIL 27 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye’de bu yıl alkol zehirlenmesine bağlı olarak 27 kişi hayatını kaybetmişti. Adana, Mersin, Diyarbakır, Yalova, Niğde, Denizli ve Aydın'da yaşanan olayların ardından soruşturma başlatılmıştı.

2015'TE 40 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İstanbul'da 2015 yılı ekim ayında sahte içkiden yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem Fatih'te bir büfeden “sahte rakı” alan 48 yaşındaki Ercan Tümey'in metanol zehirlenmesinden hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada, hastanelere benzer zehirlenme şikayeti ile giden çok sayıda kişi belirlenmişti.

Polisin Adli Tıp Kurumu ve hastane kayıtlarından yaptığı çalışmalarda sahte alkolden ölenlerin sayısının 40'a yakın olduğu belirlenmişti.

130 HİNTLİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz şubat ayında da benzer bir zehirlenme olayı Hindistan'da yaşanmıştı. Ülkenin kuzeydoğusunda kaçak içki içen 130 işçi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi de hastaneye kaldırılmıştı.