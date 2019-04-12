Ekrem İmamoğlu mazbatasını bekliyor! Tüm gözler bu binada… | Son dakika haberleri

AKP’nin 31 Mart İstanbul sonuçlarına itirazının YSK tarafından karara sağlanması için İstanbul’daki sonuçlar bekleniyor. İstanbul’da sayımların sürdüğü tek yer ise Maltepe.

1089 SANDIKTAN 458’İ SAYILDI

Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde oy sayım işlemi sürüyor. Maltepe’de toplam bin 89 sandık var. Saat 13:30 itibariyle sandıkların 458’i sayıldı. Sayım işlemi 12 masada devam ediyor. Sayımın Pazartesi gününe kadar bitirilmesi planlanıyor.

SON DURUMA GÖRE İMAMOĞMU 13 949 OYLA ÖNDE

Son duruma göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın 13 bin 949 oy önünde bulunuyor.

“FARKIN KAPATILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Sayım işlemlerini takip eden CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal son durumla ilgili Sözcü’ye konuştu. Tanal “1089 sandıktan 458'i sayıldı. Bu 458 sandıktan AKP lehine 355, CHP lehine 194 oy çıktı. Farkın kapatılması mümkün değil. Bu tamamen seçimin uzatılmasına yöneliktir. Yapılan itirazlar da kötü niyetlidir. Hakkın kötüye kullanılmasıdır. İtirazlar için takdir edersiniz ki Seçim Kanununun 112. Maddesi diyor ki gerekçeli olacak. Delillendireceksiniz. Sebeplerini bildireceksiniz ve somut olacak. Soyut itirazlarla bunu öne süremezsiniz. Ama bunların öne sürdükleri soyut itirazlar.” dedi.