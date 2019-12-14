İstanbul’da metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul&#8217;dan yapılan açıklama şöyle:. *M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-2-5509463","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-2-5509463","pageType":"yazi","pageIdentifier":5509463,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5509463,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-2-5509463/","headline":"u0130stanbul&#8217;da metro seferlerinde aksama","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Aksaray","Atat\\u00fcrk","Atat\\u00fcrk Havaliman\\u0131","istanbul","metro","yenikap\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/14/iecrop/thumbs_b_c_5d1bcd6349ba67a2b71172e1ceab399c_16_9_1576316330.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":1576316114,"datePublished":1576316114,"dateModified":1576316418,"info":"{"seo_news":"false"}"});