İstanbul’da nem oranı yüzde 86’ya ulaştı

İstanbul'da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında bulunan pistlerde sıcak hava buharı etkili oluyor.

Sadece kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanında yerden yükselen buhar nedeniyle pist ve park halinde beklemede bulunan uçaklar neredeyse görünmez oldu.

SİLİVRİ'DE BUNALTAN SICAKLAR ŞEZLONGLARI BOŞ BIRAKTI

İstanbul’da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri'de nem oranı da yüzde 86 ‘yı gösterdi. Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor. Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.

METEOROLOJİ UYARI YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye’nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul’da Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor.

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