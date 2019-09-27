İstanbul’da okullar tatil mi? Deprem sebebiyle cuma günü tatil ilan edildi mi?

“İstanbul’da okullar tatil olacak mı?” sorusuna İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 20.00’da açıklama yapılacağını duyurmuştu. Deprem sonrasından merakla beklenen İstanbul'da okullar tatil mi açıklaması yapıldı. Vali Yerlikaya saat 20.00'da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapılacak demişti ve aynı saatte açıklama Fuat Oktay'dan geldi.

VALİ’DEN İSTANBUL OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI

“Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.”



