İstanbul’da okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? 25 Şubat kar tatili olan iller…

Hafta sonu etkisini sürdüren kar yağışı haftanın ilk gününde etkisini azaltsa da kendini göstermeye devam ediyor. Ara sokakların ve bazı noktaların kar altında olması sebebiyle birçok şehirde okullar tatil oldu. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nde 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi. İşte kar tatili detayları…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle bugün kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla bugün ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, “Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ’NİN BAZI İLÇELERİNDE KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ…

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün, bir gün süreyle ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

ÇANAKKALE'DE KAR TATİLİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada Gelibolu’da hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların bugün (Pazartesi) tatil edildiğini bildirildi.

Valilikten daha önce yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.