İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul beyaz bir şehre uyandı! Gözler İstanbul Valiliği’nde…

Gece saatlerinde etkisini artıran kar İstanbul'da özellikle ara sokakların beyaz örtüye bürünmesine neden oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimi aşarken, ana caddelerde ise ulaşım sıkıntısı gözlenmedi ancak buzlanma bazı noktalarda etkili oluyor. Öğrenciler ve veliler İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı mı, okullar tatil oldu mu?

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi ve gece saatlerinde bazı noktalar beyaza büründü. Sabaha kadar yer yer devam eden kar yağışıyla beraber okullar tatil mi sorusunun cevabı önem kazandı. İstanbulluların merak ettiği kar tatili konusunda henüz bir cevap gelmedi. İstanbul’da okullar tatil mi sorusu cevap bulmadı ancak İstanbul Valiliği’nden açıklama geldiği anda haberimizde olacak. İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İstanbul’da kar yağışının bugün de sürmesi bekleniyor. Kar yağışı bugün İstanbul’da öğleden sonra etkisini kaybedecek. İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı zaman zaman Taksim'de de etkili oldu. Taksim'e gelen turistler ve vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL OLACAK MI? Binlerce öğrenci olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul Valiliğinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

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