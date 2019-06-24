İstanbul’da oy kullananlar memleketlerinde davul zurna ile karşılandı

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Türkiye’nin dört bir yanına dağılan İstanbullular dün kente akın etti.

Tatil bölgelerinden ve memleketlerinden seçim için İstanbul’a gelip oy kullananların bir bölümü tatillerine kaldıkları yerden devam etmek için geri döndü.

Malatya’ya bağlı Kürecik kasabasından oy kullanmak için otobüs tutup İstanbul’a gelen vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu’nun 800 bini aşkın oyla seçimden zaferle ayrılmasının ardından memleketlerinde davul zurna ile karşılandılar.

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