Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da park tartışması can aldı! Katil galerici yakalandı

İstanbul Bağcılar’da park tartışması yaşadığı 57 yaşındaki Hüseyin Gerçek’i vurarak öldüren oto galeri sahibi Süleyman B. bir hafta sonra yakalandı.

Tugay SADAY
10:51 -
Haberler Gündem

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde, Hüseyin Gerçek (57) isimli vatandaş 17 Ocak günü aracıyla yaşadığı 2183. Sokak'a  gelerek aracını park etmek istedi.  Ancak sokakta bir oto galeriye ait araçlar park halinde olduğu için yer bulamadı. Aracını başka bir sokağa park eden Gerçek, durumu oto galeri sahibi Süleyman B.'ye anlatınca aralarında tartışma çıktı.

57 yaşındaki Hüseyin Gerçek park tartışmasında can verdi.

57 yaşındaki Hüseyin Gerçek park tartışmasında can verdi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Süleyman B. yanındaki silahla Hüseyin Gerçek'e ateş etti. Hüseyin Gerçek kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Gerçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili  başlatan soruşturma cinayet büro amirliği ekipleri, Süleyman B.'yi yakalamak için takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu Süleyman B. saklandığı adreste yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Süleyman B. adliyeye sevk edildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 14:07 25.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more