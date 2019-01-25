İstanbul’da park tartışması can aldı! Katil galerici yakalandı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde, Hüseyin Gerçek (57) isimli vatandaş 17 Ocak günü aracıyla yaşadığı 2183. Sokak'a gelerek aracını park etmek istedi. Ancak sokakta bir oto galeriye ait araçlar park halinde olduğu için yer bulamadı. Aracını başka bir sokağa park eden Gerçek, durumu oto galeri sahibi Süleyman B.'ye anlatınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Süleyman B. yanındaki silahla Hüseyin Gerçek'e ateş etti. Hüseyin Gerçek kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Gerçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatan soruşturma cinayet büro amirliği ekipleri, Süleyman B.'yi yakalamak için takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu Süleyman B. saklandığı adreste yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Süleyman B. adliyeye sevk edildi.