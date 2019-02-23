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İstanbul’da pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

İstanbul'da kendini göstermeye başlayan karla beraber okullar tatil olacak mı sorusu da sorulmaya başlandı. Henüz hafta sonu olsa da haftanın ilk günü olan pazartesi günü okullar tatil olacak mı konusu merak ediliyor. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

13:44 -
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İstanbul’da pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

Kar yağışı yurdun batısından itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle birçok öğrenci pazartesi okullartın tatil olma ihtimaline dair soruları araştırıyor. Pazartesi kar yağışı sürecek mi? Okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL’DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Mevcut soğuk hava dalgasının pazartesiye kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesi okulların tatil olma ihtimali zayıf görülüyor.

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KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Marmara'da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor.

İstanbul’daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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