İstanbul’da pert vurgunu!

Çok sayıda vatandaş, aldıkları araçların pert kayıtlarının bulunduğunu öğrendikten sonra dolandırıldıklarını anlayarak Asayiş Şube Müdürlüğü‘ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler liderliğini H.D.'nin yaptığı bir çeteye ulaştı.

Takibe alınan çetenin, perte çıkmış ya da ağır hasarlı araçlara yeni plaka taktıktan sonra internet siteleri üzerinden satışa çıkardıkları belirlendi. İstanbul dışından alıcılarla irtibata geçen çete üyelerinin, tanıdık eksperler aracılığıyla araçların sorunsuz olduklarını belirterek pazarlığa başladıkları belirlendi.

MÜŞTERİLERİ DÖVDÜLER

Düşük fiyat tuzağına düşerek aldıkları araçların şasi numaralarından pert ya da ağır hasar kaydı olduğunu öğrenen vatandaşların araçlarını geri vermek isteyince de bu defa çete üyeleri tarafından darp edildikleri öğrenildi.

EĞLENİRKEN KELEPÇELENDİLER

Çeteye yönelik 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin eğlendiği lüks mekana baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çete lideri H.D. ile 11 çete üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, satış işlemleri ve 15 bin lira ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda çetenin yaklaşık 200 kişiye bu şekilde araçları satarak 5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri H.D. ile birlikte 7 şüpheli tutuklandı.